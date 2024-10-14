البرش: مشافي الشمال عاجزة عن استقبال الكم الكبير من ضحايا المجازر

قال منير البرش المدير العام بوزارة الصحة بغزة، إنّ مستشفيات شمال قطاع غزة، عاجزة عن استقبال الكم الكبير من ضحايا المجازر الإسرائيلية في المنطقة، خاصة وأنّ الاحتلال عمل على تفريغ بعض هذه المشافي.

وأوضح البرش لـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في جباليا شمال مدينة غزة، من خلال هجومه على المدنيين، ويتعمد فرض حالة تجويع قاتلة تستهدف المتواجدين في منطقة شمال القطاع.

ونوهت مصادر محلية وطبية متطابقة إلى استشهاد 10 مدنيين وإصابة أكثر من 40 آخرين بقصف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مركز التموين (توزيع المساعدات) بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبين البرش أن ذلك يتقاطع مع شح كبير في موارد الوزارة والمواد الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين والجرحى، إلى جانب اقتراب نفاد كميات الوقود بمستشفيات غزة.

وذكر أنّ جميع مراكز الرعاية الأولية بمنطقة شمال غزة توقفت بشكل كامل، نتيجة العملية العسكرية المتواصلة.

ودعا البرش المجتمع الدولي للتحرك لحماية المجتمع الفلسطيني، والعمل على وقف حرب الإبادة بحق القطاع.