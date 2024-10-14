نقيب الأطباء: الواقع الطبي في غزة يحتضر والعالم كله مدان

قال د. شوقي صبحة نقيب الأطباء في فلسطين، إنّ القطاع الصحي بغزة، يحتضر؛ في ظل الاستهداف الإسرائيلي المروع للمستشفيات جنوب وشمال القطاع، محملا المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن خذلان الوضع الصحي بغزة.

واستهدف الاحتلال ليلة أمس، مستشفى شهداء الأقصى، وسمّاها بأنها كانت مستشفى؛ فيما تحذر وزارة الصحة من خطورة استباحتها في وقت لاحق.

وأكدّ صبحة لـ"الرسالة نت" أنّ القطاع الصحي في غزة خارج عن الخدمة بشكل شبه كامل، مضيفا: "هناك تدمير كامل في البنية الصحية، باستثناء بعض المراكز التي تعمل أحيانا وتخرج عن الخدمة أحيان أخرى".

وأوضح أن خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة والأوروبي في جنوب غزة، أنهى 80% من الخدمات الصحية المقدمة في القطاع، ومع اخلاء 3 مستشفيات شمال القطاع أصبحت الخدمة الصحية لا تتجاوز 10% في القطاع".

وأشار صبحة إلى أنّ هذه المؤسسات كان يفترض أن تكون محمية من هذه المؤسسات الدولية التي تنادي بحماية القطاع الصحي والطفولة والمرأة وغيرها من المنظمات الدولية والإنسانية؛ التي تركت مشافي ومراكز غزة فريسة لدى الاحتلال.