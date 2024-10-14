مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها 373

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الـــــ373 على التوالي، تزامنًا مع حرب التجويع والتعطيش، خاصة على مناطق غزة والشمال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و220 إصابة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,289 شهيدًا و98,684 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ويواصل الاحتلال عملية الإبادة الموسعة على مخيم جباليا وشمال القطاع لليوم العاشر على التوالي، في ظل إطباق الحصار على المواطنين ومنع إدخال المساعدات الغذائية والماء والوقود..

كما استشهد 8 مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم، في قصف مجموعة من المواطنين في محيط مفترق حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأصيب 15 مواطنا بقصف طيران الاحتلال المروحي خيام النازحين قرب "مخيم صمود" غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بتعرض اثنين من عناصرها للإصابة أثناء محاولتهم الاستجابة لمناشدات مواطنين مصابين في منطقة "أبو شلوف" بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، بعد ظهر اليوم الإثنين، 9 شهداء من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأشارت مصادر طبية إلى وصول شهيدين لمستشفى ناصر الطبي بخان يونس، وكانا قد ارتقيا في قصف استهدف منطقة من مدارس العرب بمدينة رفح.

بينما ارتقى شهيد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين عند مفترق الجلاء غرب مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، محيط مسجد العودة في مخيم النصيرات، وسط القطاع. وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت تجمعاً للمواطنين نهاية شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأصيب المصور الصحفي إسلام أحمد، صباح اليوم الاثنين، في عدوان الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين صباح اليوم، إثر قصف في شارع المضخة في حي الجنينة في مدينة رفح وهم

وفي جباليا ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة ارتقى فيها 10 مواطنين وإصيب 40 بصف مدفعي استهدف مركزا لتوزيع المساعدات بالمخيم جباليا، معظمهم من النساء وكبار السن، بالإضافة إلى شهيد آخر جراء قصف الطارئرات لشارع الهوجا في جباليا.

وأفادت مصادر محلية بنقل جثامين 4 شهداء من محيط مسجد الرحمة في مخيم الشابورة في مدينة رفح إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس

وقال الدفاع المدني إن طواقمه نقلت لمستشفى كمال عدوان 13 إصابة، أصيبوا برصاص الطائرات الإسرائيلية المسيرة "كواد كابتر" في مدرسة "الفوقة" خلف بركة أبو راشد في جباليا شمالي قطاع غزة.