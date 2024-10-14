النائب الأردني عبد الرؤوف ربيحات يخاطب الحكومة حول تعاقدها مع شركة مرتبطة بالكيان

وجّه النائب الأردني عبدالرؤوف الربيحات مذكّرة إلى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول التعاقد مع شركة "بريسايت" لرقمنة وتحديث القطاع العام، قائلا إن هذه الشركة هي نتاج مشروع مشترك بين شركة إماراتية وشركة صهيونية.

ولفت النائب الربيحات إلى أنه وبعد البحث عن شركة "بريسايت" التي جرى توقيع عقد تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في وزارة الصحة الأردنية معها، تبيّن أن هذه الشركة هي نتاج مشروع مشترك بين شركة "G42" ومقرّها دولة الإمارات، وشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع والمعنية بتصنيع أنظمة خاصة لحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد النائب الربيحات أنه "من غير المقبول ولا المفهوم أن تقوم الحكومة بإتاحة قواعد بيانات القطاع الصحي الحكومي، أحد أهمّ وأكثر القطاعات حيوية، لشركة تعمل لدى الاحتلال الضالع بجرائم حرب مستمرة"، مبيّنا لـ الاردن24 أنه حاول التواصل مع الوزيرة طوقان للاستيضاح، غير أنها لم تُجب على تساؤلاته.

وأشار الربيحات إلى أن إتاحة الوصول للبيانات الصحية المتعلقة بالمواطنين الأردنيين هي مسألة حساسة تتعلّق بالبنية التحتية البشرية للدولة، وهي معلومات تتعلّق يمكن استثمارها في أي حالة حرب مقبلة لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي بطرق عديدة.

ودعا النائب الربيحات الوزيرة طوقان لتوضيح مضامين العقد الموقّع مع الشركة، والمضيّ بأسرع وقت للانسحاب من هذا التعاقد الذي يشكّل تهديدا حتميا للأمن الوطني الأردني، مؤكدا رفضه التام لأي علاقات تطبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال الصهيوني.