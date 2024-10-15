مستجدات حرب الإبادة في يومها 374

تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في حرب الإبادة المستمرة لليوم الـــ 374 على التوالي مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.

كما تواصل قوات الاحتلال عمليتها البرية الموسعة والمحمية بطائرات الكواد كابتر والF16 لليوم 11 على شمال قطاع غزة وترتكب المجازر تلو الأخرى بالإضافة إلى حصار مطبق ومنع دخول سيارات المساعدات والأغذية في عملية فرض للتجويع والعطش ممنهجة ضد أهالي الشمال.

وزعم الاحتلال بأنه أدخل 30 شاحنة محملة بالدقيق إلى المناطق الشمالية، بينما أنكر المسؤولين و الأهالي هذا الخبر الذي روج له الاحتلال كاذبا بعد انتقادات دولية لخطة التجويع التي يفرضها على الشمال ورفض المواطنين المغادرة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن نحو 200 ألف فلسطيني في محافظة شمال غزة غير قادرين منذ 11 يوما على الحصول على أي مواد غذائية أو ماء للشرب، نتيجة حصارهم داخل منازلهم أو مراكز الإيواء التي يلجؤون إليها، "في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحه للمنطقة وارتكاب جرائم قتل أدت إلى مقتل أكثر من 350 فلسطينيًّا، وإصابة مئات آخرين".

كما وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال "يمارس الكذب ويحاول تضليل الرأي العام بادعاء إدخال طحين إلى شمال غزة، بينما هو يُحكم الحصار والإغلاق المطبق منذ 170 يومًا بشكل متواصل على محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، ويغلق جميع المنافذ الإنسانية".

وبحسب المصادر، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,289، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. كما أشارت المصادر إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 98,684 منذ بداية العدوان، ولا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت المصادر أيضًا أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا وإصابة 220 آخرين. كما أوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ما يعيق جهود طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.

وفي آخر المستجدات منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة، وأفادت مصادر السكان المحليين بأن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف محيط مفترق الاتصالات ومربع أبو شريعة ومنطقة الشهداء الستة في المخيم.

وأكدت مصادر محلية وجود شهداء ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا قرب مسجد الأنباشي حسن في منطقة الصناعة بتل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت 3 عمارات سكنية في منطقة الصناعة بمدينة غزة، وأطلقت مدفعية الاحتلال القذائف على حي تل الهوا، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها صوب ساحل مدينة غزة.

وفي منتصف الليلة الماضية ارتقى 7 شهداء بنيهم أطفال وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان الطبي بعد محاصرتهم وقصفهم من جيش الاحتلال بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

وقال الدفاع المدني في غزة: طواقمنا محاصرة مع الأهالي في مناطق شمالي القطاع، وجيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا بمسيّرات لإعاقة وصولنا إلى المصابين، ولم تدخل أي مساعدات إلى مناطق شمالي القطاع منذ بداية العملية العسكرية.

وأفاد ت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان، بارتقاء 8 شهداء في قصف استهدف مجموعة مواطنين في محيط مفترق حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وفي خان يونس، ارتكب الاحتلال مجزرة دموية بحق نازحين نائمين من عائلة أبو طعيمة بينهم اطفال استشهد فيها 9 مواطنين وعدد من الجرحى بينهم اصابتين خطيرتين واحدة منهم للشيخ سمير ابو طعيمة صاحب المنزل المستهدف .

وارتقى خمسة شهداء "بينهم ثلاثة أطفال وسيدة" جراء غارة إسرائيلية إستهدفت منزل بحي إسكان الاوروبي ببلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح ارتقى 5 شهداء شهداء وصلت جثامينهم مفجر اليوم ، جميعهم في قصف منزل لعائلة عدوان في إسكان الأوربي في المدينة

.شهيدان وأكثر من عشرة مفقودين في غارات إسرائيلية دمرت مربعاً سكنياً على من فيه بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.



وارتقى ستة شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بإسكان الأوروبي جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وخمسة شهداء و8 جرحى بقصف منزل شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





وانتشلت طواقم الدفاع المدني ثلاثة شهداء وست إصابات في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الدحدوح في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.