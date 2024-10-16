11300 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح يوم الأربعاء، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من أريحا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني لنحو 60 مواطناً في مدينة حلحول/الخليل، وبلدة قصرة/نابلس، لافتًا إلى أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان.

وأوضح أن حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.