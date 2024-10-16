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مستشفى العودة: في حال استمرار الحصار على مخيم جباليا سنكون أمام كارثة حقيقية

الرسالة نت - غزة

قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمال قطاع غزة، محمد صالحة، إن حصار مخيم جباليا وشمال غزة يستمر لليوم الـ12 على التوالي، في ظل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكل ما هو متحرك في شمال غزة، ووصول عشرات الإصابات لمستشفى العودة والمستشفيات العاملة.

وأوضح صالحة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الأربعاء، أن الطواقم الطبية تتعامل مع الإصابات المعقدة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، هذا بالإضافة لعدم توفر الطعام للمرضى والطواقم الطبية في المستشفى.

وأشار صالحة إلى أنه "في حال استمرار الحصار على مخيم جباليا سنكون أمام كارثة حقيقية".

وناشد منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة وكل الشركاء بالإسراع في إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى العودة، وإجراء التنسيقات اللازمة لإدخال الطعام للمرضى والطواقم الطبية.

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الوضع الصحي شمال القطاع مخيم جباليا

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