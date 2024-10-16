أوكسفام: الاحتلال يتعمد منع إدخال المساعدات إلى غزة

قالت منظمة "أوكسفام" إن الاحتلال يتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت المنظمة أنه رغم مسؤولية تل أبيب كقوة احتلال، فإن ممارساتها وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة.

كما دانت الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية، وانتقدت الحظر اليومي لبعض المعدات المصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج، وهي مواد تُعدُّ قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.

وأضافت "شمال غزة يتعرض للمحو ويجب على قادة العالم إنهاء الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" على الفور".

وأشارت المنظمة إلى أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها من دون سبب، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقاً، كما أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضاً لقيود.

وقالت المنظمة إنه بسبب القيود المفروضة على وصول العاملين في المجال الإنساني، ودخول المساعدات ولا سيما في شمال قطاع غزة. ، دخلت 2874 شاحنة إلى المنطقة خلال شهر فبراير الماضي أو 20 في المائة فقط من المساعدات اليومية التي كانت تدخل قبل 7 أكتوبر.

وقالت إنه لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الفظائع، ولا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي.

وأكدت المنظمة أن الظروف التي شهدتها في غزة أسوأ من كونها كارثية، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة