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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
منذ 1 أكتوبر 2024.. القتلى (الإسرائيليون) بضربات المقاومة
16 أكتوبر 2024 . الساعة: 07:16 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297519
كلمات مفتاحية
اصابات
المقاومة
الحرب على غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
أكتوبر
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