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انفوجرافيك: منذ 1 أكتوبر 2024.. القتلى (الإسرائيليون) بضربات المقاومة

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اصابات المقاومة الحرب على غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى أكتوبر

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