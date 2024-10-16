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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أكثر من 350 شهيدا ومئات الإصابات خلال 11 يوما من العدوان شمالي قطاع غزة
16 أكتوبر 2024 . الساعة: 07:19 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297521
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اصابات
شهداء
الحرب على غزة
شمال غزة
شمال القطاع
طوفان الأقصى
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