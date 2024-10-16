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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: أكثر من 350 شهيدا ومئات الإصابات خلال 11 يوما من العدوان شمالي قطاع غزة

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اصابات شهداء الحرب على غزة شمال غزة شمال القطاع طوفان الأقصى

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