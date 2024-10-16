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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(خطة الجنرالات) في شمال غزة أقذر خطة عسكرية عرفها التاريخ
16 أكتوبر 2024 . الساعة: 07:20 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297522
كلمات مفتاحية
الاحتلال
الحرب على غزة
شمال غزة
خطة
طوفان الأقصى
خطة الجنرالات
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