مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـــ376

تستمر قوات الاحتلال في حصارها لمخيم جباليا شمال قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي، وترتكب مجازر مروعة بحق المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال. و يواجه سكان المخيم ظروفًا إنسانية صعبة للغاية نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية من طعام ودواء واحتياجات أساسية، وسط تفاقم أزمة النزوح والدمار الواسع للبنية التحتية.

وفي آخر احصائية لوزارة الصحة فقد ارتكب لاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و 329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما حذرت وزارة الصحة من كارثة إنسانية حقيقية تواجه الأطفال حديثي الولادة في حضانة مستشفى كمال عدوان ، في ظل ما تعانيه من أزمة الوقود ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية نتيجة حصار الإحتلال لشمال قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي.*

وفي التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 376 على قطاع غزة.، قالت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيد و 140 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في شمال القطاع و لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 42,409 شهيد و 99,153 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

- وكانت مستجدات الليلة الماضية كالتالي: