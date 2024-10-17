العشائر للرسالة: إطلاق حملة شعبية لنبذ المستغلين واللصوص بغزة

قال أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة، إنّ العشائر رفعت الغطاء عن كل التجار المستغلين والشجّعين، واللصوص الذين يعملون على نهب وسرقة المساعدات والقوافل الوافدة للسكان".

وأكدّ المغني لـ"الرسالة نت" أنّ العشائر بدأت بحملة تواصل مع جميع العشائر والعوائل منذ أسبوع، وبدأت بشكل واضح وجلي رفع الغطاء العشائري والعرفي عنهم، والتأكيد على تشكيل حملة لملاحقة ورفع الغطاء عن كل شخص يتورط في هذه الجرائم بحق شعبنا.

وذكر أن العشائر والعوائل تقف سدّا منيعا مع الأجهزة الأمنية المختصة؛ لحماية المواطنين، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم ولقمة عيشهم.

وأضاف: "لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي، تجاه هؤلاء الذين يسرقون ويسلبوننا لقمة عيشنا وأطفالنا، ونجلس لنتفرج عليهم؛ ونحن جميعا نقف مع أجهزتنا الأمنية بكل الدعم لمواجهتهم".

وبينّ المغني أنّ كل تاجر شجّع وكل لص وكل من يستولي على قوت شعبنا، هو جندي من جنود الاحتلال، ولن يجد من شعبنا وعوائله وعشائره وأمنه سوى الضرب بيد من حديد.