خطيب الأقصى للرسالة: الأعياد اليهودية تضمنت طقوسا خطيرة تستهدف وجود الأقصى

قال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن الأعياد اليهودية المتواصلة في شهر أكتوبر، تضمنت عديد الطقوس الخطيرة؛ التي تستهدف وجود المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح صبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ الجماعات المتطرفة، أدّت صلوات تلمودية بشكل علني واستخدام البوق، والانبطاح على الأرض أو ما يسمى بالسجود الملحمي، في ظل التهديد بذبح البقرات الحمراء في باحات الأقصى.

وأكدّ صبري أنّ الجماعات المتطرفة تستغل الأعياد، من أجل تكثيف اقتحاماتها للأقصى؛ ظنًا منها أنها تستطيع تغيير الوضع القائم في المسجد.

وشددّ على أنّ هذه السلوكيات الخطيرة؛ من شأنها تفجير الأوضاع أكثر، وأنها لن تخدم الاحتلال في إقامة أوهامه بجعل القدس عاصمة لليهود في العالم.

وبين أن إسلامية الأقصى سيظل قائمًا؛ "والجميع اليوم مطالب القيام بدوره في الرباط وشدّ الرحال للأقصى، وحمايته مما يتعرض له".

واقتحم 179 مستوطناً باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس، في أول أيام "عيد العرش" اليهودي، عقب تأمين شرطة الاحتلال، والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، الحماية المُشددة والكاملة لهم.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية، وصلوت جماعية أمام أبواب المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، تزامناً مع منع دخول المصلين المسليمن، ونصب الحواجز.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في باحات الأقصى وعلى بواباته؛ لتأمين حماية المتطرفين المقتحمين، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط المسجد وعلى أبوابه، وعرقلت دخول المصلين إليه ومنعت آخرين.