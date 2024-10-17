أعلنت المقاومة اللبنانية عن استهدافها 4 دبابات "ميركافا" إسرائيلية عند مرتفع اللبونة في الجنوب في غضون ساعات قليلة، مع مواصلتها التصدّي لمحاولات تسلل قوات الاحتلال عند الحدود.

وفي التفاصيل استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة الـ9 من صباح اليوم الخميس، دبابتي "‏ميركافا" في مرتفع اللبونة، بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع ‏طاقميهما بين قتيل وجريح.

وبذلك، يرتفع عدد دبابات "الميركافا" التي استهدفتها المقاومة في الموقع نفسه اليوم، إلى 4 دبابات، بعدما كانت قد ‏استهدفت عند الساعة الـ12:50 مساءً وعند الساعة الـ2 فجراً، دبابتي "ميركافا" في مرتفع اللبونة بالصواريخ الموجّهة، ما أدّى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما بين قتيل وجريح.

نقلا عن قناة الميادين

https://mdn.tv/872E