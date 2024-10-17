حماس تدعو الضفة للنفير في (جمعة نصرة أهل الشمال)

دعا القيادي بحركة "حماس" عبد الرحمن شديد، أهالي الضفة الغربية للنفير الواسع بالممسيرات الغاضبة المقرر انطلاقها غدا الجمعة، لنصرة قطاع غزة وخاصة أهالي محافظة الشمال المحاصرين لليوم الـ 13 تواليا.

ولفت "شديد" خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحركة "حماس" إلى أن "الضفة حاضرة في فعلها المقاوم ومؤثرة في دورها الوطني في كل الأحداث والمعارك".

وأكد أنه لن تثني كل التحديات والمعيقات التي يضعها الاحتلال، وعدوانه والاقتحامات المستمرة أهالي الضفة الغربية عن القيام بدروهم ونصرة إخوانهم في قطاع غزة.

وقال إنه "على أهالي الضفة واجب كبير ومسؤولية عظيمة في نصرة أهالي قطاع غزة وشمالها المحاصر، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية لأكثر من عام، ومواصلة البطولة في معركة طوفان الأقصى".

وشدد على أن جرائم الإبادة والمجازر الوحشية والحصار والتجويع والعدوان، يتطلب من كافة المستويات استنفار كل سبل المواجهة من الجميع للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وردع الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

كما دعا إلى ضرورة الانخراط في جميع الدعوات والفعاليات الجماهيرية، وتصعيد كل أشكال العمل المقاوم، للتصدي لعدوان الاحتلال ومخططات التهجير في غزة والضفة والقدس.

وختم بإشادة صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وإصراره على مقاومة الاحتلال وجرائم مستوطنيه، مشيراً إلى أن هذا الصمود يشكل صمام أمان أمام كل مخططات التهجير والضم والتهويد.

ومنذ 13 يومًا بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا، مانعا سكانها من النزوح إلى مدينة غزة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

واستنادًا لبيانٍ صادر عن الدفاع المدني الفلسطيني فإنّ 200 ألف فلسطيني في مخيم جباليا يعيشون بلا طعام أو شراب أو دواء منذ أسبوعين، فيما تستمر غارات الاحتلال التي تدمر المباني والبنية التحتية في شمال القطاع".

فيما لا يزال "عشرات الفلسطينيين الذين استشهدوا تحت الأنقاض وفي الشوارع دون أن يتمكن أحد من انتشالهم بسبب استمرار هجمات الاحتلال واستهداف أي جسم متحرك.

ويأتي هذا العدوان العنيف على جباليا، تنفيذًا لما يُعرف بـ "خطة الجنرالات" التي يسعى الاحتلال من خلالها، فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وحصار وتجويع الناس لدفعهم إلى الاختيار بين الموت والاستسلام.