الأهلية الفلسطينية: مجزرة جباليا الأخيرة تعبير عن فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان

استنكرت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدرسة تأوي النازحين في مخيم جباليا المحاصر منذ اسبوعين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى".

وأكّدت في بيان اليوم الخميس، أن "هذه المجزرة تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالأمم المتحدة (الأونروا) سعياً للحصول على الحماية تحت طل علم الامم المتحدة والتي طالها الاستهداف والقصف".

وحذّرت من "استمرار الاحتلال في استغلال الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من المجازر والاستمرار في جريمة التجويع والعطش والمرض التي بعاني منها شعبنا".

وطالبت بـ"تدخل فوري عاجل لوقف العدوان على شعبنا وفتح المعابر امام دخول المساعدات وبخاصة في شمال قطاع غزة".

واستشهد 22 فلسطينيا وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلام الحكومي بغزة، في تصريحات إعلامية، إن "مجزرة اليوم هي الـ(191) في سلسلة مجازر الاحتلال ضد مراكز النزوح في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 377 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و438، وإصابة 99 ألفا و246 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.