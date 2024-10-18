إصابة اثنين من جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت

أُصيب جنديان (إسرائيليان) ، اليوم الجمعة، إثر عملية إطلاق نار نفذها مسلحان تسللا من الأردن إلى داخل الأراضي المحتلة قرب البحر الميت.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية ، بوقوع إصابتين في صفوف الجنود نتيجة إطلاق نار حدث بالقرب من البحر الميت. وأن مقاومين نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل إحدى المستوطنات الواقعة جنوب نهر الأردن، فيما هرعت قوات الاحتلال إلى المكان، مؤكدةً أن منفذا عملية إطلاق النار قرب البحر الميت يرتديان الزي العسكري.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن شرطة الاحتلال تُمشّط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار، بينما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش يشتبه في وجود المزيد من المسلحين الذين تسللوا من الأردن إلى المنطقة.

وعلى إثر ذلك، طلب جيش الاحتلال من المستوطنين في عدة مستوطنات جنوب البحر الميت البقاء في المنازل خوفًا من وجود مقاومين آخرين في المنطقة.