تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، بالتزامن مع دكّ مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة.

تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، حيث تستهدف قوات الاحتلال وتمنعها من التقدّم، بالتوازي مع دكّها لمواقع الاحتلال والمستوطنات.

وعند الساعة 01:00 من فجر اليوم الجمعة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وأثناء محاولة تجمّع لجنود الاحتلال إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في محيط المكان (عيتا الشعب)، استهدفهم مجاهدو المقاومة مرة ثانية عند الساعة 01:10 فجراً بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وبعد رصد تحرّكات لجنود الاحتلال عند أطراف بلدة كفركلا، قام مجاهدو المقاومة عند ‏الساعة 01:05 فجراً باستهدافها بقذائف المدفعية. ‏

قناة الميادين