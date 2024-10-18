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حزب الله يدكّ "زوفولون" شمالي حيفا.. ويستهدف تجمعات الاحتلال عند الحافة الأمامية جنوباً

النيران تتصاعد من خليج حيفا
النيران تتصاعد من خليج حيفا

الرسالة نت

تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، بالتزامن مع دكّ مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة.

تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، حيث تستهدف قوات الاحتلال وتمنعها من التقدّم، بالتوازي مع دكّها لمواقع الاحتلال والمستوطنات.

 

وعند الساعة 01:00 من فجر اليوم الجمعة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وأثناء محاولة تجمّع لجنود الاحتلال إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في محيط المكان (عيتا الشعب)، استهدفهم مجاهدو المقاومة مرة ثانية عند الساعة 01:10 فجراً بصلية صاروخية كبيرة. ‏

وبعد رصد تحرّكات لجنود الاحتلال عند أطراف بلدة كفركلا، قام مجاهدو المقاومة عند ‏الساعة 01:05 فجراً باستهدافها بقذائف المدفعية. ‏

 

قناة الميادين

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#غزة #مقاومة #لبنان #طوفان_الأقصى

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