تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، بالتزامن مع دكّ مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة.
تتصدّى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله لمحاولات التسلل الإسرائيلية من الحافة الأمامية جنوبي البلاد، حيث تستهدف قوات الاحتلال وتمنعها من التقدّم، بالتوازي مع دكّها لمواقع الاحتلال والمستوطنات.
وعند الساعة 01:00 من فجر اليوم الجمعة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة.
وأثناء محاولة تجمّع لجنود الاحتلال إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في محيط المكان (عيتا الشعب)، استهدفهم مجاهدو المقاومة مرة ثانية عند الساعة 01:10 فجراً بصلية صاروخية كبيرة.
وبعد رصد تحرّكات لجنود الاحتلال عند أطراف بلدة كفركلا، قام مجاهدو المقاومة عند الساعة 01:05 فجراً باستهدافها بقذائف المدفعية.
قناة الميادين