حماس: قناة (mbc) تحرض ضد الحركة وقادتها وتتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قناة (MBC)، تحرض ضد الحركة وقادتها.

وأضافت الحركة في بيان لها، أنه "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لحرب إبادة وعدوان إرهابي غير مسبوق من قبل الكيان الصهيوني وجيشه الإرهابي منذ أكثر من عام، تطل علينا قناة ناطقة بالعربية تدعى (MBC) ببثها تقريراً ظلامياً وتحريضياً ضد الحركة وقادتها".

وأوضحت أن القناة " تصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب، وذلك في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".

واستهجنت الحركة بشدة هذا التقرير الذي لا يخرج إلا عن صحافةٍ صفراء وطابورٍ خامس.

وطالبت إدارة القناة بالتراجع الفوري عن هذا السقوط والانحدار المهني وحذف التقرير من منصاتها، وتقديم الاعتذار عن هذا التقرير الذي يسيء لأصحاب القناة والقائمين على إدارتها، لا المقاومة وقادتها الذين جادوا بدمائهم على طريق تحرير فلسطين والأقصى.

كما وطالبت بتعديل هذا النهج التحريري الخبيث الذي يتساوق مع أجندة الاحتلال، والالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من جرائم وفظائع على يد الكيان الإسرائيلي المجرم.