القسام: قتلى وجرحى في اشتباك وتفجير عبوة بقوة إسرائيلية غربي جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة والاشتباك معها بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بلاغ عسكري يوم السبت، أن مجاهديها أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب محطة سرداح غربي معسكر جباليا.

وفي السياق، استهدف مجاهدو القسام جرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم"، وفجروا عبوة "شواظ" بدبابة "ميركفاه" أثناء سحب الجرافة المستهدفة قرب محطة سرداح.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 379 يومًا.

وكالة صفا