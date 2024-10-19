إصابة بالغة بين الطواقم الطبية نتيجة قصف الاحتلال لمستشفى العودة

في بيان لجمعية العودة الطبية والمجتمعية في شمال قطاع غزة أكدت أن الحصار على شمال القطاع ما زال مستمرا منذ 15 يومًا، حيث أُجبر (350) ألف مواطن/ة على النزوح بسبب الأعمال العدائية التي تُنفذها قوات الاحتلال، وما زالت مستشفيات شمال الحصار قطاع غزة محرومة من الإمدادات الطبية وغير الطبية، الأمر الذي أثّر بشكلٍ مباشر على قدرة مستشفيات شمال قطاع غزة، ومستشفى العودة على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، بالإضافة إلى أن الواقع في شمال قطاع غزة أدّى إلى نزوح الكفاءات الطبية مما جعل المواطنين/ات في حالة انكشاف طبي.

ولفت البيان أن الأعمال العدائية التي تُنفّذها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة شملت المستشفيات ومرافقها، حيث تعرضت مباني مستشفى العودة صباح اليوم للقصف المباشر، مما أدّى إلى إصابة عدد من الكوادر العاملة في المستشفى، إحداهما إصابة بليغة جدًا.

ووجه البيان رسالته إلى العالم قائلا:" نُذكّر ما تبقى من العالم الحر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل والضغط على قوات الاحتلال للالتزام بالمبادئ الإنسانية التي نص عليها القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وضمان الحفاظ على الأعيان والكوادر الطبية وعدم تعريضها للخطر" .

وطالب في ختام البيان المؤسسات ذات العلاقة بالعمل على تزويد مستشفيات شمال قطاع غزة بالمحروقات والإمدادات الطبية وغير الطبية بالإضافة إلى الضغط من أجل نقل طواقم طبية مُؤهّلة من جنوب قطاع غزة إلى شماله، من أجل تعزيز قدرة المستشفيات في شمال قطاع غزة على الوفاء بالتزاماتها أمام المرضى والمصابين، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الشهداء والجرحى بسبب الأعمال العدائية التي تُمارسها قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة.