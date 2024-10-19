قطع الاتصالات والانترنت عن شمال القطاع هدفه منع الصحافيين من التغطية

ندد مركز حماية الصحافيين اليوم بقطع الاحتلال للاتصالات والانترنت عن شمال قطاع غزة مؤكدا في بيان له أن هذا العمل يهدف إلى عزل الصحافيين ومنعهم من تغطية العمليات العسكرية الجارية، مما يعمق عزلة القطاع عن العالم الخارجي.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء( الإسرائيلي) التعسفي أدى إلى تعطيل عمل الصحافيين وفصلهم عن التواصل مع المؤسسات الإعلامية، في محاولة لإسكات التغطية الإعلامية للأحداث الميدانية.

ولفت إلى أن الاحتلال استخدم هذه السياسة غير القانونية نحو 11 مرة سابقًا خلال العام الأول من الحرب، في إطار عزل الصحافيين ومنع نقل ما يحدث على الأرض.

وأكد أن قطع الاتصالات والإنترنت يمثل تهديدًا خطيرًا على حرية الصحافة وتغطية على جرائم حرب ترتكب ضد الصحافيين والمدنيين.