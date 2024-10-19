استشهاد اثنين من المرضى بالمستشفى الأندونيسي شمال غزة نتيجة حصار الاحتلال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، استشهاد اثنين من المرضى داخل المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، نتيجة حصار المستشفى من قبل الاحتلال، وانقطاع التيار الكهربائي والإمدادات الطبية عنها.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "الاحتلال يفرض حصاراً شديداً على مشافي شمال غزة منذ منتصف الليلة الماضية، حيث تم قصف المستشفى الإندونيسي، وحاصر مستشفى العودة وكمال عدوان بنفس التوقيت".

وأشارت إلى "انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي، بالتزامن مع استمرار حصار قوات الاحتلال للمشفى، وأن الطواقم الفنية غير قادرة للوصول لأماكن المولدات".

وشددت على أن "الوضع كارثي في مستشفيات غزة والشمال، حيث وصلت جثامين أكثر من 500 شهيد إلى المستشفيات" .

وأكدت على أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجزرة تلو الأخرى في شمالي القطاع، ويتعمد إخراج المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة عن العمل" .

وطالب وزارة الصحة بحماية الطواقم الصحية والمستشفيات في غزة، مؤكدة استشهاد الطبيب بمجمع الشفاء الطبي، محمد أحمد القديري، في قصف استهدف منزله في مخيم الشاطئ بغزة، واستشهاد الطبي في مستشفى كمال عدوان بلال عبد العال و4 من أفراد عائلته، بعد قصف منزلهم في حي العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ أكثر من عام، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و500، وإصابة 99 ألفا و546 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.