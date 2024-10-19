المقاومة العراقية تهاجم (أم الرشراش) المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، مهاجمة هدف حيوي في مدينة أم الرشراش المحتلة "إيلات"، بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة العراقية، في بيان، إنها هاجمت هدفًا حيويًا في أم الرشراش بالطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة على استمرار عملياتها "في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفجر اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مقاتليها هاجموا هدفًا عسكريًا إسرائيليا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وشددت أن عمليتها تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".