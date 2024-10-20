الحية: ندعو الجماهير العربية والإسلامية لمحاصرة سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية

دعا القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الأحد، الجماهير العربية والإسلامية لمحاصرة سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية والتحرك لوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وأضاف الحية، في تصريح للجزيرة، "يجب ألا تمر مجزرة الاحتلال الإرهابي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مرور الكرام وعلينا أن نذكر الجميع بمسؤوليتهم التاريخية حيال المجازر الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة".

وأكد أن ما يحدث في مشروع بيت لاهيا وجباليا شمال غزة فصل جديد من فصول النازية، مبيناً أن الاحتلال يقوم بعملية مبرمجة لتهجير شعبنا في شمال غزة.و

واستشهد 73 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه مربعاً سكنياً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة.