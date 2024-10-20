73 شهيداً في مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة

قالت مصادر طبية، اليوم الأحد، إن 73 فلسطينياً استشهد وأصيب العشرات في مجزرة ارتكبتها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة مشروع بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني في غزة، انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء استهداف الاحتلال مربعاً سكنياً يضم عائلات الشريف والدريوي وعبيد والهندي والكحلوت في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وبين أن هناك شهداء لا زالوا تحت الأنقاض، وأعدادهم مرشحة للزيادة مع نقص الإمكانات وصعوبة انتشال المفقودين والجرحى ونقص الطواقم الطبية.

وأوضح الدفاع المدني، أن جيش الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في مخيم جباليا ومحيطه وفرق الإسعاف لا تستطيع انتشال الشهداء والإصابات، لافتاً إلى أن الاحتلال يقتل من يريد الخروج لتأمين الغذاء في المخيم.