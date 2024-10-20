مجزرة مروعة في بيت لاهيا... حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ 378

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الــ 378 على التوالي، في ظل استمرار المجازر المروّعة بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقد ارتقى شهيدين قبل دقائق في خربة العدس جنوب القطاع، الدفاع المدني في غزة: منطقة المغراقة وسط القطاع تتعرض إلى قصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ الصباح.

وأفاد الاعلام الحكومي باستشهاد 73 فلسطينيا في غارات على مشروع بيت لاهيا من خلال نسف مربعات المواطنين اضافة الى فقد العشرات، وعلق العشرات تحت الركام.

وقال إسماعيل الثوابتة أن مجرزة بيت لاهيا جاءت بالتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة

وقال خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة أن ما يحدث في الشمال هو فصل من فصول النازية والاحتلال يعمل على تهجير فلسطيني الشمال تطبيقا لما أسماه خطة الجنرالات، وبأن شعبنا لن يستجيب لمخططات الاحتلال، رغم تعرضه لأبشع مجزرة يرتكبها الاحتلال بشكل مبرمج .

هذا ولا زالت خطوط الاتصال وشبكة الانترنت مقطوعة في المناطق الشمالية بفعل استهدافات الاحتلال المتكررة

وتحدث شهود عيان عن عدد من الإصابات جراء استهداف خيمة في مخيم التوبة بجوار المسجد بشارع البيئة في دير البلح وسط القطاع

ومع انتصاف الليلة الماضية شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على شمال قطاع غزة ونسفت حيًّا سكنيًا فوق رؤوس ساكنيه في مشروع بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 73 مواطنًا وإصابة العشرات، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال العشرات عالقون تحت ركام منازلهم.

وقبلها بساعات استهدفت الطاشرات الحربية الإسرائيلية مدرسة أسماء في مخيم الشاطيء، وارتكبت مجزرة ارتقى فيها 10 شهداء وعدد من المفقودين والمصابين

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، 42 ألفًا و519 شهيدا، بالإضافة لـ 99 ألفًا و637 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة أمس السبت.