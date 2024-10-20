84 شهيدًا و158 مصابًا وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و158 مصابًا.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان على غزة، تلقته "وكالة سند للأنباء" لارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألأفًا و603 شهداء، و99 ألفًا و795 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ومنذ فجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة وعنيفة على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا منذ الصباح.

وكالة سند