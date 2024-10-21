الصحة بغزة: الكارثة تتعاظم أمام مشافي الشمال بفعل المجازر

أكدّ د. ماهر شامية متحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أنّ مستشفيات شمال غزة؛ أصبحت غير قادرة على التعامل مع الكم الكبير من المجازر والمذابح في محافظات الشمال.

وقال شامية لـ"الرسالة نت"، إنّ الكارثة تتعاظم أمام المشافي تحديدا الثلاثة العاملة في محافظات الشمال "العودة، الاندونيسي، كمال عدوان"، والتي تعمل جميعها بأدنى طاقاتها.

ووصف الأوضاع بأنها صعبة جدا في المستشفيات شمال غزة، والأمور تتأزم أكثر، نتيجة المجازر المروعة، وعدم السماح بإدخال وحدات الكم المطلوبة، والوقود المطلوب أيضا لتشغيل المستشفيات.

كما أنّ الاحتلال يمنع ادخال المساعدات الغذائية، واللوازم المتعلقة بالامور الطبية في المشافي شمال القطاع. وجدد دعوته لتدخل دولي عاجل؛ لمساعدة الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من مجازر مروعة في المنطقة الشمالية.