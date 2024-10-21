"الأونروا" تدين حصار 100 ألف من سكان جباليا بدون إمدادات لـ3 أسابيع

أدان نائب مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، سام روز، إن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون من دون إمدادات منذ 3 أسابيع.

وأكد "روز"، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن "هجمات الجيش الإسرائيلي خلال 5 أيام، استهدفت 3 من مرافقنا".

ولفت إلى أن "الوضع في شمال غزة يتجاوز أي شيء رأيناه منذ بداية الحرب، وأي حرب أخرى".

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن هناك "مشاهد مروعة" في شمال قطاع غزة بسبب القصف المدفعي والجوي للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة إنه "في ظل صمت عالمي يمارس الاحتلال بطش وجرائم شرسة في شمال غزة المحاصر لليوم السابع عشر على التوالي، والذي يمارس بحقه إبادة جماعية".

وأضافت الصحة إن غارات الاحتلال منذ فجر اليوم أسفرت عن ارتقاء 57 شهيدا، وأضافت أن الحصار والعدوان على الشمال خلال الأسابيع الماضية أسفر عن استشهاد 640 مدنياً جلهم من الأطفال والنساء.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم السابع عشر على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني”.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.