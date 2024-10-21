"الصحة" في غزة تدين استمرار استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية

أدانت وزارة الصحة في غزة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم المستشفى الاندونيسي بشكل مباشر وإشعال النار في أحد مرافقه.

وطالبت "الصحة"، في بلاغ لها، الاثنين، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، كافة المؤسسات الاممية والدولية والجهات المعنية بحماية المرافق الصحية والطواقم العاملة من الستهداف الاحتلال المباشر لها.

وقالت الوزارة إنه "في ظل صمت عالمي يمارس الاحتلال بطش وجرائم شرسة في شمال غزة المحاصر لليوم السابع عشر على التوالي، والذي يمارس بحقه إبادة جماعية".

وأضافت الصحة إن غارات الاحتلال منذ فجر اليوم أسفرت عن سقوط 57 شهيدا في قطاع غزة منذ 44 منهم شمالي القطاع، وأضافت أن الحصار والعدوان على الشمال خلال الأسابيع الماضية أسفر عن استشهاد 640 مدنياً جلهم من الأطفال والنساء.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم السابع عشر على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "جثامين الشهداء لا زالت في الشوارع يصعب الوصول إليها بفعل استهداف الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني”.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.