حزب الله يدكّ(قبة نيريت) وقاعدتي (غليلوت) و(ستيلا ماريس) في ضواحي (تل أبيب) وحيفا

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، صباح اليوم الثلاثاء، 3 عمليات نوعية في إطار "سلسلة عمليات خيبر"، حيث وصلت صواريخها إلى حيفا وضواحي "تل أبيب".

و استهدفت المقاومة الإسلامية، في أولى عملياتها، صباح اليوم، "قبة نيريت" في ضواحي "تل أبيب"، بصواريخ نوعية.

ثم استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمالي غربي ‏حيفا بصلية صاروخية نوعية.

وبعد ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:50 صباحاً، قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي "تل أبيب"، بصلية صاروخية نوعية.

وتأتي هذه العمليات، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.



ومنذ الصباح، دوّت صفّارات الإنذار في 63 منطقة، بينها حيفا وخليج حيفا وعكا وشرقي "تل أبيب"، بحسب ما نقل مراسل الميادين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار كبير في مناطق واسعة في الوسط، مشيرةً إلى سقوط صاروخ جنوبي "بيت أرييه" قرب رام الله.

كما نقل الإعلام الإسرائيلي سقوط صاروخ ثقيل في المنطقة الواقعة شمالي "قيسارية"، حيث أُفيد عن نقل إصابة من جراء سقوط الصاروخ.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطني عدد كبير من المستوطنات في الجليل الغربي إلى البقاء قرب الأماكن المحصّنة.

وذكر المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّه رُصد عبور عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية بعد التنبيهات التي تمّ تفعيلها عند الساعة 07:43 - 07:45 صباحاً.

الميادين