أبو صفية: 130 مصاب وشهيد في باحات المستشفى لا نستطيع الوصول إليهم

ناشد الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ المنظومة الصحية التي انهارت في شمال القطاع بعد حصار فرضه الاحتلال لـــ 18 يوما على التوالي.

وقال أبو صفية في مقابلة مع الجزيرة:" نتحدث إليكم والدماء في كل مكان، شيء يقشعر له الأبدان، ما يحصل الآن هو حرب إبادة بكل معنى الكلمة ومنذ الصباح الكواد كابتر تطلق النيران وتطلب إخلاء المستشفى، والناس في الشوارع مصابون أمام المستشفى ولا نستطيع نقلهم، والوضع كارثي ، وقبل قليل استهدف المستشفى بقذيفة مدفعية "

وتحدث أبو صفية عن انهيار المنظومة الصحية ، لافتا إلى أن المستشفى أصبح مقبرة جامعية بدون وحدة دم ولا مستلزمات، ولا كهرباء لأن الطواقم لا نستطيع الوصول الى مواتير الكهرباء.

ولفت أبو صفية أنه الآن يوجد أكثر من 130 جريح في باحات المستشفى، وأكثر من 14 حالة على أجهزة التنفس الصناعي، مضيفا:" لا طواقم طبية كافية، فكل دقيقة يرتقي شهيد ، والوضع كارثي، ولا زلنا نناشد العالم بالنظر لكمال عدوان بعين الإنسانية ، نحن تحت إطلاق نار من جميع النواحي وبكل الطرق"

وأكد أبو صفية أن القصف متواصل منذ اجتياج المناطق الشمالية، وما يدور الآن هو إبادة حقيقية في الشوارع، وحتى عندما وفر الاحتلال ممر آمن قتلوا العائلات النازحة، وهم الآن مرميون في الشوارع، وناشد أبو صفية العالم الذي قال أنه يدعي الإنسانية، بوجوب توفير أقل القليل للمنظومة الصحية حتى تستمر.

ومنع الاحتلال الصليب الأحمر من الاستجابة لمناشدات الطواقم الطبية، وتوفير العلاج والمعدات اللازمة للحفاظ على المنزومة الصحية، بعد أن منع دخول الغذاء لشمال القطاع.