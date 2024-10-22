كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن قتل قائد لواء401 وتكشف التفاصيل

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، مسؤوليتها عن قتل قائد لواء401 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية نفذتها يوم الأحد الماضي في شمال غزة.

وقالت القسام في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" يوم الأحد في مجموعة قيادة صهيونية راجلة مكونة من 12 ضابطاً وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

وأشارت إلى أن العدو اعترف على إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال نشرت

تفاصيل جديدة حول الكمين الذي أدى لمقتل قائد اللواء 401 المدرع في جباليا شمال قطاع غزة العقيد إحسان دقسة.

وقالت إن دقسة وصل برفقة 3 ضباط آخرين بدبابتين إلى نقطة داخل جباليا حيث قاموا بمراقبة منطقة القتال.

وأضافت أنه خلال ذلك، خرج الضباط ومن بينهم العقيد إحسان دقسة، من الدبابتين وتوجهوا على مسافة حوالي 20 مترًا منها.

وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة، ونتيجة لذلك قُتل قائد اللواء على الفور، وأصيب الضباط الثلاثة الآخرون من بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52 بجروح.

والعقيد إحسان دقسة هو أعلى رتبة عسكرية (إسرائيلية) يقتل في هذه الحرب، وهو واحد من بين 4 ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب.