13 شهيدا في قصف (إسرائيلي) في بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، إن 13 شخصاً، بينهم طفل، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الجناح بمحيط مستشفى رفيق الحريري في العاصمة بيروت، مساء الإثنين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الغارة أدت كذلك إلى إصابة 57 شخصاً آخرين، بينهم 17 أدخلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، سبعة منهم في حالة حرجة، كما ألحقت الغارة أضراراً كبيرة بالمستشفى.

وفي سياق متصل أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق صواريخ على قاعدتين بالقرب من مدينة (تل أبيب) وواحدة غرب حيفا صباح الثلاثاء قبل ساعات فقط من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل للقيام بمحاولة أخرى للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

وقال الحزب إنه أطلق صواريخ على قاعدة جليلوت التي تستخدمها الوحدة 8200 من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ومنطقة نيريت في ضواحي تل أبيب. كما أطلق صواريخ على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب مدينة حيفا الساحلية.