أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة يافا المحتلة بصاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي.

وأكد المتحدث القوات اليمنية يحيى السريع في تصريح صحفي أن الصاروخ البالستي الفرط صوتي "نجحَ في الوصولِ إلى هدفِه متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".

وقال "السريع": "انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادًا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة شرق يافا".

ولفت المتحدث العسكري إلى أن هذه العملية تأتي "ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد، في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لطوفان الأقصى".

وأكد السريع استمرار القوات اليمنية في عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان والحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان.

وكالة سند