الصحة بغزة تناشد العالم بإرسال أكفان لستر أجساد الشهداء

ناشدت وزارة الصحة في غزة، العالم الذي فشل في توفير الحماية للشعب الفلسطيني بأن يرسل أكفانًا لستر أجساد الشهداء.

وقالت الصحة في تصريح وصل"الرسالة نت"، يوم الأربعا، "نناشد العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء أن يبذل جهده وأن يرسل أكفانا لنستر أجساد الشهداء".

ويتعرض شمال قطاع غزة لحرب إبادة وحصار خانق منذ 19 يومًا، وسط أوضاع معيشية صعبة تتفاقم يوميًا، في ظل منع الاحتلال إدخال الطعام والدواء والمياه لآلاف المواطنين المحاصرين.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.