القسام تعلن مهاجمتها لمقر قيادة جيش الاحتلال شمال القطاع

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم، تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من مهاجمة مقر قيادة العملية العسكرية الصهيونية في شمال قطاع غزة قرب نادي معسكر جباليا بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

كما استطاع مجاهدوا القسام الاشتباك مع جنود الاحتلال داخل المقر بالرشاشات المتوسطة والخفيفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ورصد مجاهدونا هبوط طائرتين مروحيتين للإجلاء، علماً بأن المقر مزود بكاميرات "اللوتس" التي يصل مداها إلى 45 كم.

كما أعلنت القسام أيضا مساء اليوم عن تدمير دبابة "ميركفاه" صهيونية بعبوة شديدة الانفجار في تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع، واستهدافها موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" عيار 114ملم