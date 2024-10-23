الاحتلال يستهدف مكتب قناة الميادين في بيروت

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عدواناً استهدف مكتب قناة الميادين في بيروت، علماً بأنّ القناة كانت قد أخلته بداية العدوان على لبنان، والقناة تحمّله مسؤولية العدوان.

وأدان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف مكتب قناة الميادين في بيروت وأعلن في بيان له تضامننا الكامل مع الميادين وادارتها الفذة وكافة العاملين فيها .

وأكد أن العدوان البربري على مكتب الميادين هو إفلاس العدو الصهيوني ومنظومته الاستخباراتية ونفاذ بنك اهدافه حيث بات يستهدف المؤسسات المدنية والإعلامية والاقتصادية

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