الدفاع المدني يعلن عن توقف عملياته بشكل كلي في شمال القطاع

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مساء اليوم عن توقف عملياته الإغاثية بشكل كامل في محافظة شمال القطاع، مضيفا في تصريح مقتضب :" الوضع أصبح كارثيا هناك، والمواطنون المتواجدون باتوا بدون خدمات إنسانية"

كما لفت الدفاع المدني في تصريحه أن قوات الإحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت 5 من عناصره واقتادتهم إلى مكان مجهول، وهم :" محمد سالم "أبو أسامة" ، خالد أيوب "أبو حسن"، حازم سالم ، أشرف عبد النبي وأدهم الرنتيسي.

كما قامت الدبابات الإسرائيلية باستهداف مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع بقذائف المدفعية وأضرمت النيران فيها

وأشار الدفاع المدني إلى خطورة الوضع في شمال القطاع لافتا إلى أن مصابون من عناصره استهدفتهم طائرات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا وانقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة .