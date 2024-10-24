قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: أكثر من 1000 شهيد من الكوادر الطبية في قطاع غزة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297714

كلمات مفتاحية

قطاع غزة شهيد الحرب على غزة الكوادر الطبية طوفان الأقصى جباليا تباد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر