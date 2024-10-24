الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أكثر من 1000 شهيد من الكوادر الطبية في قطاع غزة
24 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:39 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297714
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
شهيد
الحرب على غزة
الكوادر الطبية
طوفان الأقصى
جباليا تباد
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
القدرة: قطع رواتب من الكوادر الطبية انتهاك للحقوق العلاجية لمرضى غزة
أخبار رئيسية
الدفاع المدني يعلن عن توقف عملياته بشكل كلي في شمال القطاع
جيش الاحتلال ( الإسرائيلي) قتل أكثر من 770 شهيداً وأصاب أكثر من 1000 جريح
القسام تعلن مهاجمتها لمقر قيادة جيش الاحتلال شمال القطاع
هكذا يمارس الاحتلال إرهابه بحق أطفال شمال غزة
حزب الله يزف رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين شهيداً
ماذا لو... نطقت الأريكة؟
إبادة جباليا.. حقد الاحتلال التاريخي تجاه مخيم الثورة!
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
ربع مليون وحدة سكنية تدمرت بسبب الحرب على غزة
انفوجرافيك:
80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي في قطاع غزة
انفوجرافيك:
الشهيد يحيى السنوار.. مسيرة جهادية مشرفة
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر