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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
25 مليون شيكل تكلفة الذخيرة التي استخدمت لاغتيال حسن نصر الله
24 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:40 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297715
كلمات مفتاحية
اغتيال
حسن نصر الله
طوفان الأقصى
ذخيرة
الضاحية الجنوبية
مليون شيكل
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