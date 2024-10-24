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انفوجرافيك: 25 مليون شيكل تكلفة الذخيرة التي استخدمت لاغتيال حسن نصر الله

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اغتيال حسن نصر الله طوفان الأقصى ذخيرة الضاحية الجنوبية مليون شيكل

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