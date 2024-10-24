العدوان ( الإسرائيلي ) على لبنان في يومه الـــ31

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه العسكري وحربه الشعواء على لبنان لليوم الـ 31 على التوالي، وشنَّ غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، تزامنا مع توغل بري في بعض القرى جنوبي لبنان، فيما واصل حزب الله تصديه للعدوان واستهداف المواقع العسكرية وتجمعات جيش الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن العدوان الإسرائيلي خلّف أكثر من 2574 شهيدًا، بالإضافة لـ 12 ألف مصاب، منذ بدء العدوان في 8 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 28 شخصًا، وإصابة 139 آخرين، بغارات جوية مسائية على محافظات النبطية والجنوب وبعلبك الهرمل، جنوبي وشرقي لبنان

وذكرت بيانات رسمية لبنانية أن العدوان تسبب بنزوح أكثر من مليون و340 ألف مواطن من مناطق متفرقة؛ لا سيما الجنوب اللبناني.

وصباح اليوم أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة من عناصره، بينهم ضابط، في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان، كما وقعت إصابات في الضاحية الجنوبية جراء القصف (الإسرائيلي) المستمر.

كما أعلنت قناة الميادين عن قصف مكتبها بطائرات الاحتلال ، وأضافت بأن المكتب تم إخلاؤه منذ بداية العدوان