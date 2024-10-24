لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تؤكد على أن إدارة غزة هو شأن فلسطيني خالص وتطالب بتطبيق اتفاق (بكين)

قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أنها مازالت تتابع ما يدور من أحاديث حول إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وتتابع ما يدور في الخفاء من اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية مع عدد من الشخصيات الفلسطينية لإجراء ترتيبات تتعلق بإدارة غزة.

وفي هذا الصدد أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن اليوم التالي للحرب وإدارة قطاع غزة هو شأن فلسطيني خالص، لن تقبل مطلقاً بفرض رؤى وأجندات خارجية على شعبنا، وترفض مطلقاً التدخل في هذا الشأن من أي جهة كانت.

وطالبت اللجنة في تصريحها بتنفيذ ما تم التوافق عليه وطنياً خلال لقاء بكين، خصوصاً تشكيل حكومة توافق وطني تحافظ على الوحدة السياسية والإدارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والارتباط الجغرافي بينهما.

وأضافت :" نحذر جميع من تم أو سيتم التواصل معهم من قبل جهات أجنبية من التعاطي مع هذه الاتصالات المشبوهة، ونؤكد أن أي تعاون من أي كان مع هذه المحاولات سيتم مواجهته كما نواجه الاحتلال وأعوانه، ونحن على ثقة بوعي شعبنا وأبنائه ومكوناته الوطنية"