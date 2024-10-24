17 شهيدًا و42 مصابًا في مجزرة جديدة بمدرسة للنازحين بالنصيرات أغلبهم من الأطفال

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر الخميس، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا"، باستشهاد 17 مواطنًا بينهم أربعة أطفال، وإصابة 42 آخربن، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء التي تؤوي نازحين قرب النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعُرف من شهداء المجزرة: رواء كمال أبو كميل (39 عامًا)، محمد حاتم أبو كميل (7 سنوات)، محمود جمال أبو كميل (8 سنوات)، معتصم محمد فتوح (9 سنوات)، رياض حسام دلول (7 سنوات)، ملك حسام دلول (5 سنوات)، ممدوح منصور أبو كميل (11 شهرًا) والدكتور أشرف الجدي.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة معن شرقي المدينة.

وأشار مراسلنا إلى إصابة عدد من المواطنين، في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية في منطقة التنور شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، استهدفتقوات الاحتلال خيام النازحين في مدرسة أبو حسين بالمخيّم.

واستشهدت أم وطفلها، صباح اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا.

وصباح اليوم، استشهد المواطن سامح اشتيوي جرّاء قصف إسرائيلي استهدفه في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي السياق، استشهد مواطن وأصيب آخرون، إثر سقوط قذيفة مدفعية في مخيّم المغازي وسط القطاع.

وكان استشهد الشاب علي عبد الشافي برصاص قناص الاحتلال على باب نادي تكنو جيم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

ومنذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنًا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وكالة صفا