منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين قصف الاحتلال لمقر قناة الميادين في بيروت

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات همجية الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المتعمد لمقر قناة الميادين، مؤكدا تضامنه الكامل مع أسرة القناة وثقته بقدرتها على تحدي الإحتلال وإحباط سعيه المكشوف لوأد صوت المقاومة.

مضيفا في بيان له:" لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المؤسسات الإعلامية بشكل منهجي ومتعمد ودموي، محاولا قطع السبيل أمام فضح عدوانه الغاشم على الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث أقدم على قصف مقر قناة الميادين اللبنانية في بيروت، متوهما أن ذلك يمكن أن يثني فرسانها عن مواصلة رسالتهم الإعلامية النبيلة المنتصرة للإنسانية والعدالة وتواجه آلة القتل الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وجدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المطالبة بضرورة التحرك الفوري والعاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين وضمان حرية الصحافة وفق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية