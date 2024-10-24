

قال د. موسى عابد مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال أعاق تنفيذ المرحلة الثانية من تطعيمات "شلل الأطفال" في مناطق شمال قطاع غزة.

وأوضح عابد لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال طلب تنفيذها في مناطق محددة ؛ لكنّ الجهات الطبية الشريكة جميعا؛ أكدّت ضرورة تنفيذها في كل مناطق القطاع، وتم ارجاء التنفيذ؛ لحين انتهاء العدوان الجاري على المناطق الشمالية.

وبين أن عدد المستهدفين في المرحلة الثانية هم 140 ألف طفل دون سن العاشرة.

وذكر أن عدم توفر الوقود يعرقل عمل الفرق الطبية الميدانية؛ في الوصول الى الفئة المستهدفة.

وكان مقررا تنفيذ الحملة يوم الاثنين الماضي؛ تبعا لما تحدث به عابد لـ"الرسالة نت".