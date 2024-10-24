خريشة للرسالة: الفعل الشعبي التضامني بالضفة مع غزة خجول



وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، الفعل الشعبي التضامني في الضفة المحتلة مع قطاع غزة، بالخجول، قائلا: "هناك وقفات بسيطة وبأعداد مشاركين قليلة في رام الله؛ لكن هذا لا يرتقي بمستوى الإبادة التي يتعرض لها القطاع".

وقال خريشة لـ"الرسالة نت"، "لا يوجد مستوى فصائلي ووطني يليق بمستوى اللحظة؛ وهذا مثار تعجب وتهكم واستهجان؛ في ظل حالة محزنة بالوضع الفلسطيني الداخلي".

وحثّ أبناء شعبنا المشاركة في الاعتصامات والفعل الشعبي الواسع، مضيفا: "يجب أن نؤمن بأن جوهر الإبادة الإسرائيلية تستهدف الضفة المحتلة ضمها وترحيل أهلها وإنهاء وجود شعبها، وهذا ما يريده الاحتلال".

وأكدّ أن الصمت الشعبي غير مبرر؛ هناك شهداء ومواجهات يومية في الضفة؛ لكن هذا يحتاج لحاضنة أوسع، تشعر الاحتلال أنه أمام شعب متكامل في وجعه وتخوفاته.

وحثّت فعاليات شعبية؛ أبناء شعبنا للالتحام في مظاهرات الغضب يوم غد الجمعة؛ نصرة لأهلنا في القطاع.