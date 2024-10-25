استشهاد 27 مواطنًا في قصف منازل بخانيونس

استشهد 27 مواطنًا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة حي المنارة جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر إعلامية إن طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل في حي المنارة، من بينها منازل عائلتي "الفرا" و"عابدين"، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء جراء هذا القصف.

وعُرف من أسماء الشهداء، وسيم منذر الفرا، سراج منير الفرا، عبلة منير الفرا، راما منير الفرا، وهاج منير الفرا، جيهان عبد الجابر الفرا، وعد جواد الفرا، إياد جواد الفرا، عيسى موسى المزين، مصعب إبراهيم الفرا، معتز إبراهيم الفرا، أمير مزهر الفرا، نور مزهر الفرا، وعبدالله مزهر الفرا.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف 5 شهداء من منزل عائلة "عابدين"، وجرى العثور على جثثهم أشلاء نتيجة القصف العنيف، ولا تزال الطواقم تواصل عمليات البحث عن مفقودين في المنطقة.

ونفذ طيران الاحتلال أمس الخميس حزامًا ناريًّا شرق خانيونس، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي قيزان النجار جنوب شرقي المدينة.

وشهدت مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس واحدة من أشد الليالي دموية، حيث تعرضت لتوغل مفاجئ وعمليات قصف مكثفة أسفرت عن عدد كبير من الشهداء، وما تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وتعرضت مناطق حي المنارة وضواحيها، ومعن، وقيزان النجار، وجورت اللوت جنوب شرق خان يونس لقصف عنيف ليلة أمس، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 27، حيث وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، إلى 42 ألفًا و847 شهيدًا، بالإضافة لـ 100 ألفًا و444 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.